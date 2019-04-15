Украина рассчитывает на эффективное выполнение Газовой директивы

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Директива будет влиять на строительство газопровода "Северный поток-2"

Украинская сторона поздравила окончательное одобрение поправок к Газовой директиве, что имеет большое значение в контексте трехсторонних консультаций Украина - ЕС - Россия по транзиту газа. Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице Миссии Украины в ЕС.

Отмечается, что поправки к Газовой директиве направлены на устранение правовых пробелов в правовой системе ЕС и улучшение конкуренции на газовом рынке. С вступлением в силу внутренние правила газового рынка ЕС, такие как отделение собственности, доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и требования к обеспечению прозрачности будут применяться к трубопроводам до и из третьих стран, включая Северный поток 2.

Страны-члены ЕС будут иметь 9 месяцев с момента вступления в силу для транспонирования новых правил в национальные законодательства.

"Мы рассчитываем на добросовестное, последовательное и эффективное исполнение Директивы, что является чрезвычайно важным для обеспечения равного отношения к украинской газотранспортной системе и проекта Северный поток 2 в рамках законодательства ЕС. Сегодняшний шаг доказывает, что государства - члены ЕС разделяют ответственность и демонстрируют солидарность по вопросам, имеющих ключевое значение для европейского газового рынка", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". Согласно изменениям в Газовую директиву для того чтобы "Северный поток-2" разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать более жестким требованиям.

в то же Время, официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что поправки, которые внес Совет Европейского союза в Газовую директиву, не изменяют правовые рамки строительство газопровода "Северный поток-2", а реализация проекта идет по графику.