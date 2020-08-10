У Кабміні уточнили підстави перетину КПВВ на адмінмежі з Кримом

Фото: КПВВ (mtot.gov.ua)

Пропуск громадян через КПВВ обмежили до 30 серпня

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій уточнили підстави перетину КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом. У відомстві нагадують, що з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня тимчасово обмежується пропуск громадян через КПВВ.

Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

"Узагальнено практику гуманітарних підстав для враховування при ухваленні рішень щодо надання права на в’їзд/виїзд до/з тимчасово окупованої території України", - вказано у повідомленні.

Зокрема, пропуск дозволено у рамках дотримання принципу єдності сім’ї. У випадках спільної подорожі членів сім’ї, що мають різну реєстрацію місця проживання, за наявності підстав для перетину КПВВ хоча б в одного члена сім’ї інші члени сім’ї також можуть його перетнути.

"Допускається перетин... дитиною без супроводу з метою возз’єднання із сім’єю, за умови відсутності підстав до перетину лінії розмежування/адміністративної межі у супроводжуючої особи, проте одночасно з іншої сторони лінії розмежування/адміністративної межі дитину має очікувати уповноважена особа (один із батьків, опікун, інша уповноважена особа)", - уточнюють у міністерстві.

Також перетин дозволяється:

у випадку смерті близьких родичів (необхідність організації поховання) або важкої хвороби близьких родичів (підставою можуть бути копії довідок про смерть, медичних довідок, копії паспортів хворих або померлих);

тяжких та хронічних хвороб (інсулінозалежний діабет, онкологічні захворювання, потреба в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії), необхідність поповнення запасів ліків та проходження регулярного лікування чи терапії (підставою можуть бути копії медичних довідок, рецептів).

Також перетин дозволено особам без прописки на підконтрольній/непідконтрольній уряду України території, проте вони можуть в інший спосіб підтвердити факт постійного проживання на цій території. Зокрема, підставою можуть бути копії паспортів родичів чи членів сімей, які проживають у напрямку слідування, документи чи копії, що підтверджують право власності на нерухоме майно або місце роботи.

Перетнути КПВВ може і особа з документами, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання у третій країні та за наявності підтвердження запланованої евакуації до цієї держави (підставою можуть бути посвідки на проживання, білети, листування).

Крім того, перетин дозволили при подачі абітурієнтом (у тому числі за участі одного з батьків чи опікуна) документів для вступу до закладів освіти, участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, а також складання студентами іспитів у закладах освіти.

"Інші випадки, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою лінії розмежування/адміністративної межі у будь-якому напрямку з гуманітарних міркувань, або з метою запобігання порушення основоположних прав (наприклад, у випадку політичного переслідування на окупованій території тощо)", - додали у МінТОТ.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом обмежений.

Як писало РБК-Україна, КМУ поки не планує скасовувати обов'язкову самоізоляцію після перетину КПВВ з окупованої території; прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, за яких умов можуть скасувати це обмеження.