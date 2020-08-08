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Правительство пока не планирует отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ

Украина, Суббота 08 августа 2020 20:24
Правительство пока не планирует отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Требования отменят, когда позволит эпидемическая ситуация

Украина пока не планирует отменять обязательную 14-дневную самоизоляцию после пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированными территориями. Правительство не хочет "импортировать" в Украину коронавирусную инфекцию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

По словам Шмыгаля, правительство располагает информацией, что на оккупированных территориях эпидемическая ситуация сложнее, чем ситуация на остальной территории Украины.

"В настоящее время вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения", - пояснил он.

Глава правительства добавил, что пограничники имеют право в отдельных случаях принимать решение об отмене обязательной самоизоляции.

"В целом пока есть карантин и ситуация настолько сложна, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял решение о закрытии пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом из-за сложной ситуации с коронавирусом; пересечение КПВВ разрешается только определенным категориям граждан.

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Новости Украины карантинКоронавирусКрымДонбассДенис Шмыгаль
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