В Кабмине создадут рабочую группу по имплементации закона о рынке земли

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины создадут рабочую группу по имплементации закона о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, в министерстве поприветствовали принятие законопроекта №2178-10 во втором чтении.

"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места и развиваться аграрному сектору. Мы начинаем консультации с аграриями и создаем специальную рабочую группу по имплементации этого закона", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Напомним, в Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта. До рассмотрения постановлений об отмене результатов голосования подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для главы парламента и соответственно для президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Добавим также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса.