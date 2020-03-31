У Кабміні створять робочу групу по імплементації закону про ринок землі

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створять робочу групу по імплементації закону про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Так, у міністерстві привітали прийняття законопроекту №2178-10 у другому читанні.

"Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця і розвиватися аграрному сектору. Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу по імплементації цього закону", - зазначив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, у Верховній раді України заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня. До розгляду постанов щодо скасування результатів голосування підписання законопроекту №2178-10 заблоковане для глави парламенту і відповідно для президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Додамо також, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу.