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У Кабміні створять мапу зон, вразливих до затоплень

Новини » Політика     03.07.2020 - 11:06
У Кабміні створять мапу зон, вразливих до затоплень
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Шмигаля, зараз ведеться робота з визначення таких зон

У Кабінеті міністрів створять мапу можливих затоплень в областях України. Зараз ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплень.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

За його словами, згідно з імплементацією угоди про Асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі карт загроз і ризиків затоплення.

"Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін просить Раду виділити додаткові кошти на подолання наслідків повеней на заході України.

Як писало РБК-Україна, уряд раніше ухвалив заходи щодо подолання наслідків стихії у західних областях.

Так, Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнизатоплениеДенис Шмигаль
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