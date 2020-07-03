У Кабміні створять мапу зон, вразливих до затоплень

За словами Шмигаля, зараз ведеться робота з визначення таких зон
У Кабінеті міністрів створять мапу можливих затоплень в областях України. Зараз ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплень.
Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у Верховній раді.
За його словами, згідно з імплементацією угоди про Асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі карт загроз і ризиків затоплення.
"Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, Кабмін просить Раду виділити додаткові кошти на подолання наслідків повеней на заході України.
Як писало РБК-Україна, уряд раніше ухвалив заходи щодо подолання наслідків стихії у західних областях.
Так, Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Светлевская