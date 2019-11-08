В Кабмине сообщили, когда начнут работу над трехлетней бюджетной декларацией

В правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией уже в января 2020 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, трехлетняя бюджетная декларация фактически является бюджетом страны на три года.

"Наш бюджет полностью соответствует плану. Наш бюджет - это первый шаг к тому плану, который мы сказали. Чем мы займемся в январе - это первая трехлетняя бюджетная декларация. Это фактически бюджет на три года. Там вы увидите уже совершенно подкрепленные цифрами следующие три года нашего плана", - заявила Маркарова.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий государственный бюджет будет базироваться на новом документе. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бюджет к 2021 году будет рассчитан на три года.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров ожидает в 2020 году прирост местных бюджетов на 50%. По словам Маркаровой, после реформы местного самоуправления наблюдается позитивная динамика прироста средств в местные бюджеты.