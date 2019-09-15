Следующий госбюджет будет базироваться на новом документе, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Следующий бюджет будет предусматривать планирование на три года

Следующий государственный бюджет будет базироваться на новом документе. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, следующий бюджет будет предусматривать планирование на три года.

"Следующий бюджет, когда мы будем подавать бюджет уже к 2021 году, он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджет-декларация и будет предусматривать планирование на три года", - сказал он.

Гончарук заявил, что в этом году Кабмин последний раз будет планировать на год вперед.

"Поэтому в этом году мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование должно быть сначала среднесрочное: мы должны посмотреть на три года вперед, а после этого будем говорить, как в пределах этих трехлетних планов, мы видим прохождение следующего года", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Камбину внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову. Отметим, что сегодня проект госбюджета-2020 внесли в Раду.