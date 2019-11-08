У Кабміні повідомили, коли почнуть роботу над трирічної бюджетною декларацією

В уряді планують розпочати роботи над трирічної бюджетною декларацією вже січня 2020 року. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, трирічна бюджетна декларація фактично є бюджетом країни на три роки.

"Наш бюджет повністю відповідає плану. Наш бюджет - це перший крок до того плану, який ми сказали. Чим ми займемося в січні - це перша трирічна бюджетна декларація. Це фактично бюджет на три роки. Там ви побачите вже зовсім підкріплені цифрами наступні три роки нашого плану", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступний державний бюджет буде базуватися на новому документі. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, бюджет до 2021 року буде розрахований на три роки.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів очікує в 2020 році приріст місцевих бюджетів на 50%. За словами Маркарової, після реформи місцевого самоврядування спостерігається позитивна динаміка приросту коштів в місцеві бюджети.