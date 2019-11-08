В следующем году местные бюджеты должны вырасти на 50%

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Реформа децентрализации позволит привлечь дополнительные средства на места

Кабинет министров Украины ожидает, что местные бюджеты в 2020 году вырастут на 50%. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, реформа децентрализации Кабмина позволит привлечь дополнительные средства на места.

"Если мы говорим о местных бюджетах. В следующем году они вырастут почти на 50%. Это реформа, которая дает средства непосредственно на места. Я думаю, что очень много увидим положительных сдвигов на местах", - заявила Маркарова.

Кроме этого министр отметила, что после реформы местного самоуправления наблюдается позитивная динамика прироста средств.

"Что касается развития регионов. С децентрализацией регионы получили очень много собственных средств. Мы видим, что из года в год эти средства растут очень сильно", - добавила Маркарова.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины обеспечит субсидиями всех граждан, кто будет нуждаться в льготах. По словам Маркаровой, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует в 2020 собрать более 10 млрд грн дополнительных налогов. Сообщается, что в проекте государственного бюджета на 2020 года доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов.