В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов

"Укрзализныця" ожидает соответствующих решений областных комиссий по ТЭБ и ЧС
Продажа железнодорожных билетов в Украине может начаться в ближайшее время. "Укрзализныця" ждет решений областных комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по ТЭБ и ЧС сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.
"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.
Напомним, с 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки.
Также сообщалось, что в первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния.
РБК-Украина также писало, что в Министерстве инфраструктуры пообещали не поднимать цены на железнодорожные билеты.
Автор: Роман Калиниченко