В уряді повідомили, коли розпочнеться продаж залізничних квитків

Продаж залізничних квитків в Україні може початися найближчим часом. "Укрзалізниця" чекає рішення обласних комісій з надзвичайних ситуацій.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Для старту продажу квитків регіональні комісії з ТЕБ та НС мають повідомити про сприятливу епідситуацію в областях.

"Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, з 1 червня Україна відновить пасажирські залізничні перевезення.

Також повідомлялося, що в першу чергу будуть курсувати потяги, що прямують на далекі відстані.

РБК-Україна також писало, що у Міністерстві інфраструктури пообіцяли не піднімати ціни на залізничні квитки.