В Кабмине сообщили, когда могут возобновить работу общественного транспорта

В Украине могут возобновить работу общественного транспорта во второй половине мая в случае стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио".

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране после майских праздников.

"Если мы спокойно пройдем майские праздники и у нас не пойдет второй волны, тогда мы можем говорить, что начнем восстанавливать движение общественного транспорта в городах, возможно метро", - сказал Криклий.

Он отметил, что поначалу планируется запуск транспорта с некоторыми ограничениями.

"На первых этапах это будет в минимальном пакете - с соблюдением социальной дистанции, минимальное количество людей, масочный режим. Я уверен, что необходимо осуществлять температурный скрининг", - сообщил министр.

Также Криклий сообщил, что внутренне авиасообщение может быть восстановлено в июне, а международное - после открытия границ другими странами.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта. При этом работа транспорта возобновится точно не ранее 11 мая.

Отметим, 22 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая. При этом правительство разработало план по выходу из карантина, который состоит из 5 этапов.