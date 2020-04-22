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Кабмин разработал четкий план выхода из карантина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:21
Кабмин разработал четкий план выхода из карантина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

План правительства состоит из пяти этапов

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, объявленного в Украине из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, план состоит из пяти этапов.

"У нас есть очень четкий план выхода карантина. План состоит из 5 этапов", - отметил глава правительства.

"Начало реализации нашего плана сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая. В качестве основных условий наступления этого первого дня, который будет символизировать начало выхода из карантина - как минимум в течение 10 дней процент выявленных случаев должен не изменяться. Должен колебаться в пределах плюс-минус 5%. Второе условие - больницы должны быть заполнены пациентами менее чем на 50% ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Как писало РБК-Украина ранее, накануне в правительстве озвучили возможность смягчения некоторых ограничений, но также отметили, что пик эпидемии в стране еще не наступил.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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