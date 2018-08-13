В Кабмине сообщили о готовности к отопительному сезону большинства объектов соцсектора

В Украине идет плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019

Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий готовы к отопительному сезону. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Зубко, в настоящее время в Украине продолжается плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 годов. При этом министр акцентировал на важности обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального и житловаого секторов. В частности, речь идет о детских садах, школах и медучреждениях.

"Мы двигаемся согласно наработанного плана подготовки к отопительному сезону. Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий - 67% - уже готовы к зиме", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины попросит Верховную раду запретить отключение теплоснабжения во время отопительного сезона. В частности, Зубко отмечал, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.

Кроме того, сообщалось, что в июле Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к осенне-зимнему периоду 2018/19 года.