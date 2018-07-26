Правительство утвердило план подготовки объектов ТЭК к отопительному сезону

Камбин установил необходимые объемы угля и газа для прохождения отопительного периода

Кабинет министров Украины утвердил план с мерами по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к осенне-зимнему периоду 2018/19 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятым документам, Минэнергоугля до 10 августа должно разработать и утвердить графики накопления угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей по состоянию на 1 ноября в размере 2,6 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 млн тонн угля газовой группы. Также министерство должно утвердить график накопления мазута на 1 ноября в объеме 130 тыс. тонн.

Кроме того, "Нафтогаз" должен обеспечить накопление природного газа в ПХГ в объеме 17 млрд кубометров. Также местным администрациям поручили обеспечить объекты социальной сферы (учебные заведения и больницы) резервными источниками энергоснабжения, а энергоемким предприятиям рекомендуется перейти в режим работы в периоды минимальной нагрузки в осенне-зимний период.

Фото: план подготовки объектов ТЭК к отопительному периоду

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров инициирует запрет на отключение тепла в отопительный сезон.