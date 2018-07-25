Кабмин инициирует запрет на отключение тепла в отопительный сезон

Кабмин попросит парламент внести изменения в закон о теплоснабжении

Кабинет министров Украины попросит Верховную раду запретить отключение теплоснабжения во время отопительного сезона. Об этом на селекторном совещании заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зубко отметил, что правительство будет обращаться с такой инициативой в Верховную раду. Отметим, парламент возобновит работу в сентябре.

"Обращаться с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий ... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.

Он также напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.

"Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - добавил он.

Напомним, ранее "Киевэнерго" предупредило об аресте имущества должников за тепло.