У Кабміні повідомили про готовність до опалювального сезону більшості об’єктів соцсектору

В Україні йде планова підготовка до нового опалювального сезону 2018-2019

Практично дві третини об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств готові до опалювального сезону. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Зубка, наразі в Україні триває планова підготовка до нового опалювального сезону 2018-2019 років. При цьому міністр акцентував на важливості забезпечити технічний стан підприємств ТКЕ, соціального та житловаого секторів. Зокрема, мова йде про дитячі садки, школи та медзаклади.

"Ми рухаємося згідно напрацьованого плану підготовки до опалювального сезону. Практично дві третини об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств - 67% - вже готові до зими", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України попросить Верховну раду заборонити відключення теплопостачання під час опалювального сезону. Зокрема, Зубко зазначав, минулого року в деяких містах були інциденти з відключенням теплопостачання під час опалювального сезону.

Крім того, повідомлялося, що у липні Кабмін затвердив план із заходами з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) до осінньо-зимового періоду 2018/19 року.