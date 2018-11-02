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В Кабмине решение суда по "Укрэнерго" назвали угрозой для корпоратизации

Новости » Энергетика    02.11.2018 - 14:38
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Кабмине прокомментировали решение суда по спору Минэнерго и "Укрэнерго"

Решение Хозяйственного суда Киева, который вчера принял решение в пользу Министерства энергетики и угольной промышленности в споре с "Укрэнерго", является угрозой для корпоратизации компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.

В частности, Саенко считает, что решение, которым контроль над "Укрэнерго" фактически остается за министерской комиссией, несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации компании. Он также отметил, что это может затормозить реформу рынка электроэнергии.

Саенко также напомнил, что наблюдательный совет для "Укрэнерго" был сформирован с учетом лучших корпоративных практик, а в его состав вошли лучшие управленцы, которые имеют успешный опыт управления операторами электросетей.

В Кабмине решение суда по &quot;Укрэнерго&quot; назвали угрозой для корпоратизации

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго". В компании считают решение о передаче комиссии полномочий по управлению незаконным, и она не имеет полномочий по управлению "Укрэнерго".

18 октября комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества "Укрэнерго", после чего министерство передало ей управление над компанией.

 

Минэнергоугля пытается повлиять на решение суда по "Укрэнерго"
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