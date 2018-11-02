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У Кабміні рішення суду щодо "Укренерго" назвали загрозою для корпоратизації

Новини » Енергетика    02.11.2018 - 14:38
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні прокоментували рішення суду по спору Міненерго і "Укренерго"

Рішення Господарського суду Києва, який учора ухвалив рішення на користь Міністерства енергетики та вугільної промисловості в суперечці з "Укренерго", є загрозою для корпоратизації компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка у Facebook.

Зокрема, Саєнко вважає, що рішення, яким контроль над "Укренерго" фактично залишається за міністерською комісією, несе суттєві загрози і створює ризики на шляху до корпоратизації компанії. Він також зазначив, що це може загальмувати реформу ринку електроенергії.

Саєнко також нагадав, що спостережна рада для "Укренерго" була сформована з урахуванням кращих корпоративних практик, а до його складу увійшли кращі управлінці, які мають успішний досвід управління операторами електромереж.

У Кабміні рішення суду щодо &quot;Укренерго&quot; назвали загрозою для корпоратизації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Господарський суд прийняв рішення на користь Міненерговугілля в суперечці з "Укренерго". У компанії вважають рішення про передачу комісії повноважень щодо управління незаконним, і вона не має повноважень з управління "Укренерго".

18 жовтня комісія, яку очолює заступник міністра енергетики Михайло Близнюк, не затвердила акт оцінки майна "Укренерго", після чого міністерство передало їй контроль над компанією.

 

Міненерговугілля намагається вплинути на рішення суду по "Укренерго"
Новини України МинэнергоУкренергокорпоратизация
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