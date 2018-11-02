У Кабміні рішення суду щодо "Укренерго" назвали загрозою для корпоратизації

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні прокоментували рішення суду по спору Міненерго і "Укренерго"

Рішення Господарського суду Києва, який учора ухвалив рішення на користь Міністерства енергетики та вугільної промисловості в суперечці з "Укренерго", є загрозою для корпоратизації компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка у Facebook.

Зокрема, Саєнко вважає, що рішення, яким контроль над "Укренерго" фактично залишається за міністерською комісією, несе суттєві загрози і створює ризики на шляху до корпоратизації компанії. Він також зазначив, що це може загальмувати реформу ринку електроенергії.

Саєнко також нагадав, що спостережна рада для "Укренерго" була сформована з урахуванням кращих корпоративних практик, а до його складу увійшли кращі управлінці, які мають успішний досвід управління операторами електромереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Господарський суд прийняв рішення на користь Міненерговугілля в суперечці з "Укренерго". У компанії вважають рішення про передачу комісії повноважень щодо управління незаконним, і вона не має повноважень з управління "Укренерго".

18 жовтня комісія, яку очолює заступник міністра енергетики Михайло Близнюк, не затвердила акт оцінки майна "Укренерго", після чого міністерство передало їй контроль над компанією.