Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго"

Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)

В "Укрэнерго" заявили, что Минэнергоугля пытается узурпировать свои полномочия по управлению предприятием

Хозяйственный суд Киева отменил свое решение о введении мер по обеспечению иска ГП НЭК "Укрэнерго", которым госпредприятие оспаривает решение Комиссии по реорганизации НЭК из унитарного предприятия в акционерное общество. Об этом РБК-Украина сообщил директор по юридическому обеспечению "Укрэнерго" Максим Юрков.

Решение об обеспечении иска заключалось в запрете Комиссии осуществлять какие-либо действия по управлению "Укрэнерго" на момент судебного разбирательства. Таким образом, Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности, которое ранее делегировало Комиссии полномочия по управлению текущей деятельностью оператора энергосистемы.

"Судья, который принимал решение об обеспечении иска, его же сегодня отменил. Мы подаем апелляцию", - уточнил Юрков.

Он отметил, что судебное разбирательство госкомпании с Минэнергоугля по поводу действий Комиссии продолжается.

"Следующее заседание состоится 22 октября. Мы считаем, что решение Комиссии о передаче ей полномочий по управлению госпредприятием является незаконным, и она не имеет полномочий по управлению "Укрэнерго". Минэнергоугля пытается узурпировать свои полномочия по управлению предприятием", - сказал он.

Напомним, 18 октября Комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества "Укрэнерго" на основании предоставленного компанией пакета документов.

РБК-Украина уже писало, что Минэнергоугля решило делегировать "полномочия по управлению текущей деятельностью ГП "Укрэнерго" Комиссии по реорганизации госкомпании из унитарного предприятия в акционерное общество. Комиссия решила передать полномочия по управлению ГП НЭК "Укрэнерго" ее главе - замминистра энергетики Михаилу Близнюку "с целью качественного завершения процесса реорганизации (преобразования) этого предприятия".

"Укрэнерго", сославшись на выводы Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, заявляет, что "это решение Комиссии является незаконным" и "Комиссия не наделена полномочиями по управлению госпредприятием". В результате госкомпания обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском в отношении Минэнергоугля "о признании решения Комиссии противоправным" и подлежащим отмене. В обеспечение иска суд запретил Комиссии осуществлять действия в отношении "Укрэнерго".