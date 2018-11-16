У Кабміні розповіли, коли запрацює накопичувальна система пенсій

Ілюстративне фото (twitter.com/Delo)

Пенсійна система України готова до впровадження другого рівня

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко розповів, коли в Україні запрацює накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За його словами, пенсійна система України готова до впровадження другого рівня.

Другий рівень - це наступний етап пенсійної реформи. Зараз розглядається кілька моделей впровадження другого рівня", - сказав Розенко.

Також він зазначив, що українці будуть мати гідні зарплати і пенсії тільки тоді, коли в Україні запрацює трирівнева пенсійна система.

На думку Розенка, питання запровадження другого рівня - це питання політичної волі.

"Я б вже ризикнув ввести другий рівень пенсійної реформи ще два роки тому, коли я ще був міністром соціальної політики. Наше міністерство розробило відповідний законопроект, який внесли у ВР. Але відкладали, відкладали. Безумовно, питання запровадження другого рівня - це виключно питання політичної волі. Всі умови для впровадження другого рівня в Україні, я переконаний, створені. Так, там треба внести точкові зміни щодо захисту накопичень громадян у державних Пенсійних фондах у другому рівні страхування, але в цілому, пенсійна система готова до впровадження другого рівня", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України не впевнене в ймовірності введення накопичувального рівня пенсійної системи з 2019 року.