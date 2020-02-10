В Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг

С 1 апреля в Украине стартует гарантированный пакет медицинских услуг, которые украинцы смогут получать бесплатно в медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, чтобы Программа медицинских гарантий стартовала вовремя, все регионы Украины должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - отметил Гончарук.

В случае, если медицинское учреждение не будет отвечать требованиям, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не будет заключать с ним договор, соответственно, учреждение не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание больницы будут выделять местные власти, отметил премьер.

В Кабмине напомнили, что гарантированный пакет медицинских услуг включает:

первичную помощь;

экстренную;

амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

стационарную;

паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

медицинскую реабилитацию;

медицинскую помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств ("Доступные лекарства")

"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - говорится в сообщении.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2020 год на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что в системе охраны здоровья могут позволить доплачивать за медицинские услуги.