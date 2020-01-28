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В "Слуге народа" думают над легализацией доплаты за медуслуги

Новости » Медицина     28.01.2020 - 10:25
В "Слуге народа" думают над легализацией доплаты за медуслуги
Михаил Радуцкий (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Радуцкий считает, что Украине необходима модель доплаты за медицинские услуги

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий (нардеп от партии "Слуга народа") заявил, что в системе здравоохранения могут разрешить доплачивать за медицинские услуги. Об этом Радуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, модель доплаты за медуслуги в Украине необходима, однако ввести ее ранее не удавалось.

"Это нужная вещь. И ее популисты не разрешали внедрить. Мы об этом думаем. Мы считаем, что это даст возможность те платежи, которые нечестные, из-за которых врач должен прятать глаза, когда ему их дают, сделать абсолютно официальными", - заявил нардеп.

При этом он отметил, что подобное новшество вряд-ли получит одобрительные отзывы. "Но вы представляете, что начнется в обществе, когда им скажут, что нужно платить. Все сразу скажут, что никогда ни за что не платили, что все было бесплатно".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, с 1 апреля 2020 года стартует новая медицинская программа. Комплексная система медицинского обслуживания для украинцев будет бесплатной, однако есть нюансы, при которых она может стать платной.

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