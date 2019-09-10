В Нацслужбе здоровья назвали бесплатные медицинские услуги в 2020

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Услуги первичной и экстренной медицинской помощи останутся бесплатными

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали о бесплатных медицинских услугах, которые будут доступны для украинцев в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Отмечается, что по программе медицинских гарантий, услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации останутся бесплатными. Четкий перечень бесплатных медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

"Эти услуги будут бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний будут бесплатными в медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Для заключения договора на оказание приоритетных услуг учреждение должно отвечать требованиям, определенным НСЗУ.

"Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатра, нарколога. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств. Новая редакция реестра лекарственных средств увеличилась на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Ранее сообщалось, что в случае проблем с вакцинацией следует обращаться в НСЗУ по горячей линии, а ведомство, в свою очередь, будет уведомлять местные департаменты охраны здоровья для решения проблем с вакцинацией.