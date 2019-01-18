В Кабмине рассказали, когда в Украине завершится строительство двух блоков Хмельницкой АЭС

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Ядерные объекты в Украине реализуют без привлечения средств госбюджета

В 2026 году в Украине планируется завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"Второй ядерный объект - это инвестиционный проект "Энергетический мост Украина - Европейский союз". Уже с пятницы объявлен конкурс, на сегодняшний день уже объявлен по инвестиционному проекту "Энергетический мост Украина - Европейский союз". Этот проект дает не только увеличение экспорта электрической энергии практически на порядок. Он дает возможность завершить строительство в 2025 году третьего Хмельницкого блока, а в 2026 году завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции", - сообщил Насалик.

Насалик отметил, что ядерные объекты в Украине реализуют без привлечения средств государственного бюджета.

"По всем ядерным объектам, по которым сейчас проходит работа ни одной бюджетной копейки не предусмотрено. Все средства предусмотрены с инвестиций или кредитных средств", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Насалика, через три года в Украине может завершиться строительство завода по производству ядерного топлива.