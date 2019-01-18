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Насалик сообщил, когда в Украине могут построить завод по производству ядерного топлива

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 13:00
Насалик сообщил, когда в Украине могут построить завод по производству ядерного топлива
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

По его словам, за пределами Украины будет происходить только обогащение урана

Через три года Украина может завершить процесс строительства завода по производству ядерного топлива. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина за все годы независимости не смогла построить ни одного ядерного объекта. А за последние три года, мы начали строительство четырех ядерных объектов. Один из них - это строительство завода по производству ядерного топлива в Украине. Мы полностью завершили переговорный процесс, получили полное согласие Westinghouse на ее технологию. Уже буквально через три года мы можем полностью завершить процесс строительства завода по производству ядерного топлива в нашей стране", - сообщил Насалик.

По его словам, за пределами Украины будет происходить только обогащение урана.

"Мы его проводить не можем, ведь потеряли статус ядерной державы", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом.

Также сообщалось, что в 2018 году Кабинет министров Украины выделил более 86 млн гривен на строительство хранилищ для долгосрочного хранения радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива, которые возвращаются из России.

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Новости Украины Игорь Насаликядерное топливо
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