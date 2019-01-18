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В Кабміні розповіли, коли в Україні завершиться будівництво двох блоків Хмельницьку АЕС

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 13:22
В Кабміні розповіли, коли в Україні завершиться будівництво двох блоків Хмельницьку АЕС
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Ядерні об’єкти в Україні реалізують без залучення коштів держбюджету

У 2026 році в Україна планується завершити будівництво четвертого блоку Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

"Другий ядерний об’єкт - це інвестиційний проект "Енергетичний міст Україна - Європейський союз". Вже з п’ятниці оголошений конкурс, на сьогоднішній день вже оголошений по інвестиційному проекту "Енергетичний міст Україна - Європейський союз". Цей проект дає не тільки збільшення експорту електричної енергії практично на порядок. Він дає можливість завершити будівництво в 2025 році третього Хмельницького блоку, а у 2026 році завершити будівництво четвертого блоку Хмельницької атомної електростанції", - повідомив Насалик.

Насалик наголосив, що ядерні об’єкти в Україні реалізують без залучення коштів державного бюджету.

"По всіх ядерних об’єктах, по яких зараз проходить робота жодної бюджетної копійки не передбачено. Всі кошти передбачені з інвестицій чи з кредитних коштів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Насалика, через три роки в Україні може завершитися будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

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Новини України Хмельницкая АЭСІгор Насалик
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