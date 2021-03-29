UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине рассказали о ситуации с пенсиями для заробитчан, работавших неофициально

Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Юлия Струк

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная рассказала о ситуации с пенсиями для заробитчан, которые работали за рубежом неофициально. Для таких лиц предусмотрена социальная помощь.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Когда люди официально не трудоустроены или не знают о своих правах, то, конечно, здесь у них будет проблема. Сейчас у нас повышаются требования относительно страхового стажа - постепенно до 35 лет. И даже в Украине их непросто заработать", - отметила министр.

Для таких лиц предусмотрена социальная помощь, однако она небольшая.

"Для тех, кто работает нелегально, у нас есть социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Она небольшая, и, думаю, это не то, что хотят люди. Еще можно докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии", - заявила Лазебная.

Напомним, в Минсоцполитики заявили, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

Как писало РБК-Украина, Лазебная также объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

Так, Минсоцполитики вместе с Верховной радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пенсииМинистерство социальной политикизаробитчане
Читайте также
Лазебная рассказала, какие есть альтернативы введению накопительной пенсии
При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная
Прогноз погоды