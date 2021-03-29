В Кабмине рассказали о ситуации с пенсиями для заробитчан, работавших неофициально

"Когда люди официально не трудоустроены или не знают о своих правах, то, конечно, здесь у них будет проблема. Сейчас у нас повышаются требования относительно страхового стажа - постепенно до 35 лет. И даже в Украине их непросто заработать", - отметила министр.

Для таких лиц предусмотрена социальная помощь, однако она небольшая.

"Для тех, кто работает нелегально, у нас есть социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Она небольшая, и, думаю, это не то, что хотят люди. Еще можно докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии", - заявила Лазебная.

Напомним, в Минсоцполитики заявили, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

Как писало РБК-Украина, Лазебная также объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

Так, Минсоцполитики вместе с Верховной радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен.