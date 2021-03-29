У Кабміні розповіли про ситуацію з пенсіями для заробітчан, які працювали неофіційно

"Коли люди офіційно не працевлаштовані або не знають про свої права, то, звичайно, тут у них буде проблема. Зараз у нас підвищуються вимоги щодо страхового стажу - поступово до 35 років. І навіть в Україні їх непросто заробити", - зазначила міністр.

Для таких осіб передбачена соціальна допомога, проте вона невелика.

"Для тих, хто працює нелегально, у нас є соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію. Вона невелика, і, думаю, це не те, що хочуть люди. Ще можна докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.

Як писало РБК-Україна, Лазебна також пояснила, чому пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

Так, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень.