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У Кабміні розповіли про ситуацію з пенсіями для заробітчан, які працювали неофіційно

Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Юлія Струк

Глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна розповіла про ситуацію з пенсіями для заробітчан, які працювали за кордоном неофіційно. Для таких осіб передбачена соціальна допомога.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли люди офіційно не працевлаштовані або не знають про свої права, то, звичайно, тут у них буде проблема. Зараз у нас підвищуються вимоги щодо страхового стажу - поступово до 35 років. І навіть в Україні їх непросто заробити", - зазначила міністр.

Для таких осіб передбачена соціальна допомога, проте вона невелика.

"Для тих, хто працює нелегально, у нас є соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію. Вона невелика, і, думаю, це не те, що хочуть люди. Ще можна докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.

Як писало РБК-Україна, Лазебна також пояснила, чому пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

Так, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень.

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Новини України пенсіїМіністерство соціальної політикизаробитчане
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