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При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 11:39
При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная Фото: Марина Лазебная (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

"Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой - ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - подчеркнула министр.

Лазебная заявила, что для физлиц-предпринимателей следует сделать накопительную систему обязательной. Однако сегодня в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно.

"Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Потому что мы понимаем, что для ФОПов может быть слишком большой двойная нагрузка. С этими людьми нужен диалог", - отметила министр.

Напомним, Лазебная также объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

Как писало РБК-Украина, Минсоцполитики вместе с Верховной радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен.

Отметим, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

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