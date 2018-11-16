У Кабміні розповіли про зростання середніх зарплат лікарів та медсестр

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Гройсмана, медики схвально відгукуються про медреформу, особливо щодо росту зарплат

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман, який перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області, заявив, що у рамках медичної реформи середня зарплата лікарів та медсестр зросла. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

За словами прем'єра, медики схвально відгукуються про реформу.

"Поспілкувався з лікарями, почув від них схвальні відгуки щодо реформи. Особливо про зростання зарплат. Це хороша мотивація для нас продовжувати зміни і для лікарів - працювати краще… Середня зарплата лікаря зросла до 14,6 тис. грн, медсестри - до 8,7 тис. грн, і ще буде зростати", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що на погашення заборгованості по заробітній платі медичним працівникам потрібно півтора мільярда гривень. Вона підкреслила, що до кінця року планується виплатити 90% існуючих боргів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Кабмін перерозподілив кошти на погашення заборгованостей по зарплатам медиків. Зокрема, уряд підтримав перерозподіл 1,5 млрд гривень з резерву держбюджету та інших програм МОЗ на медичну субвенцію з місцевих бюджетів.