Кабмин перераспределил средства на погашение долгов перед медиками

Также распределены средства на программы лечения почечной недостаточности и диабета
Кабинет министров перераспределил средства на погашение задолженностей по зарплатам медиков. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы по следующим приоритетам:
Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что долги по зарплатам медиков составляют 1,5 млрд гривен. Как отметили в Минздраве, до конца года планируется выплатить 90% существующих долгов.
Отметим, в 2019 году приоритетом Минздрава станет старт реформы экстренной медицинской помощи.