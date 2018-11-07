Кабмин перераспределил средства на погашение долгов перед медиками

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также распределены средства на программы лечения почечной недостаточности и диабета

Кабинет министров перераспределил средства на погашение задолженностей по зарплатам медиков. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы по следующим приоритетам:

погашение задолженности по зарплатам медиков;

дополнительное финансирование бюджетной программы лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа;

обеспечение потребностей пациентов, которым необходимы препараты инсулина.

Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что долги по зарплатам медиков составляют 1,5 млрд гривен. Как отметили в Минздраве, до конца года планируется выплатить 90% существующих долгов.

Отметим, в 2019 году приоритетом Минздрава станет старт реформы экстренной медицинской помощи.