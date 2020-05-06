В Кабмине рассказали, на что потратят выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольме

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На дороги и больницы направят 2,9 млрд долларов от "Газпрома"

Выигрыш Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже в размере 2,9 млрд долларов направят на строительство дорог и больниц. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прибыль "Нафтогаза", значительную часть которой составляет 2,9 млрд долларов выигрыша в Стокгольмском арбитраже у российского "Газпрома", направят на больницы и дороги.

"На дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц", - уточнил Шмыгаль.

Как заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания готова в любое время по решению правительства перечислить дивиденды в государственный бюджет.

Напомним, российский "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению международного арбитража. При этом украинская компания отказалась от других исков к "Газпрому", после чего был продлен контракт на транзит газа в Европу.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения в пользу "Нафтогаза" в спорах о контрактах на поставку и транзит газа. Суд постановил, что "Газпром" должен выплатить 2,56 млрд долларов, в дальнейшем сумма выросла за счет процентов.