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Wizz Air с мая начнет летать из Вены в пять городов

Новости » В мире     29.04.2020 - 03:36
Wizz Air с мая начнет летать из Вены в пять городов
Иллюстративное фото (wizzair.com)

Компания будет летать в Дортмунд, Салоники, Лиссабон, Осло и Эйндховен

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая начнет полеты из столицы Австрии, на первом этапе по пяти направлениям. Об этом сообщает австрийская общественная телерадиокомпания ORF со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика.

Компания будет летать в Дортмунд (Германия), Салоник (Греция), Лиссабона (Португалия), Осло (Норвегия) и Эйндховена (Нидерланды).

В то же время пресс-секретарь Wizz Air указала на то, что расписание рейсов может измениться в любой момент. Например, уже нет запланированных ранее таких направлений, как Милан и Рим - они перенесены на две недели позже.

Отмечается, что направления выбирали за их вероятной востребованностью. Ожидается, что рейсами воспользуются, в первую очередь, люди, которым нужно лететь из рабочих или семейных причин.

В Wizz Air предполагают, что на первом этапе самолеты не будут заполнены и будет наблюдаться "низкий спрос". Рейсы будут выполнять не ежедневно, а дважды-трижды в неделю. Планируется, что пассажиры будут размещаться в самолете таким образом, чтобы была безопасная дистанция.

Напомним, авиакомпания Wizz Air продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая, хотя Украина официально не заявляет о возобновлении авиасообщения.

Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Wizz Air продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая Wizz Air возобновляет авиаперевозки по 20 направлениям, но не в Украине
Новости Украины Wizz Air
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