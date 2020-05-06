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У Кабміні розповіли, на що витратять виграш "Нафтогазу" в Стокгольмі

Новини » Політика     06.05.2020 - 13:58
У Кабміні розповіли, на що витратять виграш "Нафтогазу" в Стокгольмі
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

На дороги і лікарні направлять 2,9 млрд доларів від "Газпрому"

Виграш Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі в розмірі 2,9 млрд доларів спрямують на будівництво доріг і лікарень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прибуток "Нафтогазу", значну частину якого становить 2,9 млрд доларів виграшу в Стокгольмському арбітражі у російського "Газпрому", направлять на лікарні і дороги.

"На дороги, школи, дитячі сади і реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень", - уточнив Шмигаль.

Як заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, компанія готова в будь-який час за рішенням уряду перерахувати дивіденди до державного бюджету.

Нагадаємо, російський "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням міжнародного арбітражу. При цьому українська компанія відмовилася від інших позовів до "Газпрому", після чого було продовжено контракт на транзит газу до Європи.

У грудні 2017 і лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь "Нафтогазу" у спорах про контракти на постачання і транзит газу. Суд постановив, що "Газпром" має виплатити 2,56 млрд доларів, надалі сума зросла за рахунок відсотків.

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