В Кабмине рассказали, когда пенсионеры получат одноразовые доплаты

Иллюстративное фото (facebook.com/Пенсійний-фонд-України)

Такие же выплаты получат более 4 тысяч получателей соцпомощи

Пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса 3 апреля. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что такие же доплаты получат более 4 тысяч получателей социальной помощи.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 4 тысяч получателей социальной помощи, получат эту помощь вместо пенсии. Это люди, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - заявила Лазебная.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины во время карантина в связи с коронавирусом должен подготовить дополнительные выплаты пенсионерам с низким уровнем дохода. Он отмечал, что речь идет о тех пожилых людях, которые получают пенсии ниже 5 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Так, с 17 марта прекратил работу метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове, с 18 числа - приостановлено транспортное сообщение между городами. Все ТРЦ закрыты.