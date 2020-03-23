ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розповіли, коли пенсіонери отримають одноразові доплати

Новини » Політика     23.03.2020 - 10:18
У Кабміні розповіли, коли пенсіонери отримають одноразові доплати
Ілюстративне фото (facebook.com/Пенсійний-фонд-України)

Такі ж виплати отримають більше 4 тисяч одержувачів соцдопомоги

Пенсіонери отримають одноразові доплати у зв'язку з карантином через коронавірус 3 квітня. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що такі ж доплати отримають більше 4 тисяч одержувачів соціальної допомоги.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів. Таку ж саму виплату отримають більше 4 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримають цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів України під час карантину у зв'язку з коронавірусом повинен підготувати додаткові виплати пенсіонерам з низьким рівнем доходу. Він зазначав, що мова йде про тих літніх людей, які отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавируса в Україні. Так, з 17 березня припинив роботу метрополітен в Києві, Дніпрі та Харкові, з 18 числа - призупинене транспортне сполучення між містами. Всі ТРЦ закриті.

У МОЗ назвали наступний етап боротьби з Covid-19 в Україні Ємець: Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипенсииКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся