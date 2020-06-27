В Кабміні розповіли про міжнародну допомогу в подоланні паводків

Фото: паводок (facebook com MNSCHE)

Молдова відправила в західні області спеціальне обладнання

Наразі допомогу в ліквідації паводків у західних областях України надали Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Молдова. Також залучений міжнародний батальйон "Тиса".

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Офіс президента України.

За словами Шмигаля, США негайно виділять 100 тисяч доларів постраждалим від паводків регіонам, Ізраїль закупив та передав 25 тисяч літрів питної води, а Молдова відправляє в Чернівецьку область обладнання та матеріали для боротьби зі стихійним лихом.

Нагадаємо, від паводків найбільше постраждали Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільські області України. Для ліквідації наслідків стихійного лиха український уряд вже виділив понад 700 млн гривень.

Крім того, Швеція відгукнулася заклик України про допомогу в ліквідації наслідків паводків у західних областях.

Напередодні Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький