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В Кабмине рассказали, когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной

Киев, Среда 23 декабря 2020 21:40
В Кабмине рассказали, когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что значительная часть авиарейсов с Европейским союзом может возобновиться уже в 2021 году. Однако это зависит от всего мира.

Об этом Криклий сообщил в эфире "24 канала".

По его словам, авиационный потенциал в Украине достаточно большой.

"По состоянию на конец текущего года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем - возобновится половина перелетов", - отметил министр.

При этом он отметил, что в 2023 году перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Кроме того, Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.

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