В мире более 40 стран запретили или ограничили поездки в Британию

Фото самолет (Pixabаy)

Более 40 стран в мире запретили или ограничили поездки в Великобританию. Большинство стран опасаются распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в Европе о запрете на полеты в Британию объявили: Франция, Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Италия, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, Хорватия, Болгария, Мальта, Финляндия, Россия, Польша, Португалия, Венгрия, Чехия, Словакия и Северная Македония.

Также временно приостановили рейсы в Британию и запретили въезд иностранцам: Израиль, Оман, Иран, Саудовская Аравия, Турция, Иордания, Судан, Тунис, Канада, Перу, Сальвадор, Чили, Аргентина, Гренада, Ямайка, Гонконг, Пакистан и Индия.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Учитывая это, британское правительство ужесточило карантинные ограничения.

Кроме того, правительство Украины не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании. При этом для путешественников из Британии будут действовать ряд ограничений.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.

Однако в ВОЗ заявили, что ситуация находится под контролем.