У Кабміні розповіли, коли ЄС знову відновить авіарейси з Україною

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що значна частина авіарейсів з Європейським союзом може відновитися вже у 2021 році. Однак це залежить від усього світу.

Про це Криклій повідомив в ефірі "24 каналу".

За його словами, авіаційний потенціал в Україні досить великий.

"За станом на кінець поточного року ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% у порівнянні з 2019 роком. У наступному - відновиться половина перельотів", - зазначив міністр.

При цьому він зазначив, що у 2023 році перевезення вийдуть на рівень 2019 року за попередніми прогнозами. Втім, все залежить від ситуації з пандемією.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразним, ніж інші.

Крім того, Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією. Уряд стежить за ситуацією в Сполученому Королівстві і може переглянути своє рішення.