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В Кабмине рассказали, когда будут новые подходы к формированию прожиточного минимума

Новости » Политика     13.03.2020 - 11:20
В Кабмине рассказали, когда будут новые подходы к формированию прожиточного минимума
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разработка новых подходов происходить совместно с Радой

Министерство социальной политики совместно с народными депутатами Украины в ближайшее время разработает новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает пресс-служба министерства.

Она подчеркнула, что прожиточный минимум - это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматического пересчета и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - отметила Лазебная.

Напомним, комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует вернуть на доработку законопроект Кабинета министров Алексея Гончарука по созданию предпосылок для повышения прожиточного минимума и альтернативный к нему.

Как писало РБК-Украина ранее, Алексей Гончарук, который на тот момент возглавлял КМУ, заявил, что законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равен 2027 гривнам. Правительство Гончарука предлагало парламенту принять законопроект №2720, предусматривающий повышение прожиточного минимума.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныпрожиточный минимумМинистерство социальной политики
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