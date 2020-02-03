В Кабмине раскритиковали закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО

Принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год. Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на этой неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые оказывают значительное влияние на бюджет Украины. В частности, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен.

"Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, не запланированных в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться", - заявила Шуляк.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова допускала, что ВР будет рассматривать проект закона №2083-д в январе 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Стоит отметить, что парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывает законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Глава комитета отметила, что в доработке нуждается сам механизм получения этих пенсий.