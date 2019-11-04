В Кабмине работают над законом для решения проблемы "долгостроев"

В Кабинете министров Украины разрабатывают законопроект для решения проблемы "долгостроев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В сообщении отмечается, что по официальным данным облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства

"В Украине длительное время существует проблема обманутых инвесторов, вложивших свои деньги в строительство, но, к сожалению, до сих пор не могущих полноценно вступить в права собственности. По официальным данным облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства", - указано в сообщении.

Отмечается, что всего таких объектов в Киеве (51), Киевской (23) и Одесской (14) областях.

Так, состоялась рабочая встреча по разработке концепции проекта закона по урегулированию вопросов "долгостроев" и путей решения проблем пострадавших инвесторов.

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак отметила, что возникновение "долгостроев" вызвали финансовые проблемы заказчиков, судебные имущественные вопросы, уголовные дела, банкротство, ненадлежащее оформление разрешительных документов, отсутствие разрешительных документов и проектно-сметной документации.

"Мы наработать проект закона, который должен комплексно урегулировать проблемные вопросы. Сейчас на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое" долгострой ", нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другому. Эти вещи должны быть очерчены в законопроекте", - сказала она.

Чиновник добавила, что, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале 2019 года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) незавершенное строительство компании "Укогруп", которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2016 году направила в Деснянский районный суд Киева уголовное дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Его обвиняют в захвате земельных участков, самовольном строительстве, а также присвоении средств граждан под видом инвестиций в жилье. Отдельно Войцеховский как физическое лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.