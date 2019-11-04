У Кабміні працюють над законом для вирішення проблеми "довгобудів"

У Кабінеті міністрів України розробляють законопроект для вирішення проблеми "довгобудів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

У повідомленні наголошується, що за офіційними даними облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва

"В Україні тривалий час існує проблема ошуканих інвесторів, які вклали свої гроші в будівництво, але, на жаль, досі не можуть повноцінно вступити в права власності. За офіційними даними облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше таких об’єктів у Києві (51), Київській (23) та Одеській (14) областях.

Так, відбулася робоча зустріч щодо розробки концепції проекту закону стосовно врегулювання питань "довгобудів" та шляхів вирішення проблем постраждалих інвесторів.

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак зазначила, що виникнення "довгобудів" спричинили фінансові проблеми замовників, судові спори, майнові питання, кримінальні справи, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних документів, відсутність дозвільних документів та проектно-кошторисної документації тощо.

"Ми маємо напрацювати проект закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання. Наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке "довгобуд", немає переліку чи реєстру проблемних об’єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об’єктів від одного замовника будівництва іншому. Ці речі мають бути окреслені в законопроекті", - сказала вона.

Урядовець додала, що, враховуючи інформацію від постраждалих інвесторів та напрацьовані раніше концепції, Мінрегіон розробить проект закону і після 20 грудня винесе на обговорення експертів та інвесторів проблемних об’єктів будівництва.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку 2019 року Печерський райсуд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) незавершене будівництво компанії "Укогруп", яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховским.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України в 2016 році направила до Деснянського районного суду Києва кримінальну справу стосовно забудовника Анатолія Войцеховського. Його звинувачують у захопленні земельних ділянок, самовільному будівництві, а також присвоєнні коштів громадян під видом інвестицій в житло. Окремо Войцеховський як фізична особа звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.