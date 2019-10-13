У Кабміні провели кадрові перестановки

Уряд також оголосив конкурс на кілька вакантних посад
У суботу, 12 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - з низки міністерств і відомств були звільнені заступники і призначені нові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
Зокрема, на засіданні уряд призначив двох заступників міністра енергетики та захисту довкілля, ними стали Абрамовський Роман Романович та Рябчин Олексій Михайлович.
Уряд звільнив:
Уряд також звільнив Андрія Кравченка з посади заступника голови Державного агентства рибного господарства.
Крім того, було оголошено конкурс на посаду голови Державної регуляторної служби та внесено зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Нагадаємо, 9 жовтня Кабінет міністрів звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.
Також уряд оголосив про початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.