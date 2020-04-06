В Кабмине призывают украинцев не сжигать сухую растительность

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, в ведомстве предупреждают об ужасных последствиях таких действий.

"Минэкоэнерго в который раз обращается к гражданам с требованием соблюдать законодательство и не сжигать сухую растительность. Такие действия имеют ужасные последствия как и для окружающей среды, так и для здоровья окружающих. Особые погодные условия - малоснежная зима, ранняя весна, в этом году привели к рекордному дефициту влаги в почве", - указано в сообщении.

Министерство ссылается на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые свидетельствуют, что ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов.

"Для их тушения нужно привлекать значительное количество спасательных сил, топлива и спецтехники на длительный срок. Ведь на открытой территории в безветренную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4 километров в час, а в ветреную - до 30. Высота пламени достигает двух метров, а при сильном ветре с резкими изменениями направления и скорости размер таких пожаров в течение 15-30 минут увеличивается в 2-3 раза", - объясняют спасатели.

Отмечается, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор. Только за минувшие сутки зафиксировано 693 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах - огонь охватил 984 гектара.

Напомним, в Житомирской области третий день продолжается лесной пожар из-за перекидывания огня с горящей сухой травы.

Как писало РБК-Украина, горит лес в Чернобыльской зоне. Спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.