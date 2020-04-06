У Кабміні закликають українців не спалювати суху рослинність

Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликає українців не спалювати суху рослинність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, у відомстві попереджають про жахливі наслідки таких дій.

"Мінекоенерго вкотре звертається до громадян з вимогою дотримуватися законодавства та не спалювати суху рослинність. Такі дії мають жахливі наслідки як і для навколишнього природного середовища, так і для здоров’я оточуючих. Особливі погодні умови - малосніжна зима, рання весна, у цьому році призвели до рекордного дефіциту вологи у ґрунті", - вказано у повідомленні.

Міністерство посилається на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій, які свідчать, що ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів.

"Для їх гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 кілометрів на годину, а у вітряну - до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрові з різкими змінами напрямку та швидкості розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується у 2-3 рази", - пояснюють рятувальники.

Зазначається, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор. Лише за минулу добу зафіксовано 693 випадки загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах - вогонь охопив 984 гектари.

Нагадаємо, у Житомирській області третій день триває лісова пожежа через перекидання вогню з палаючої сухої трави.

Як писало РБК-Україна, горить ліс у Чорнобильській зоні. Рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.