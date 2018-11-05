У Кабміні закликали Раду підтримати закони реформи децентралізації

Фото: Степан Кубів (РБК-Україна, Віталій Носач)

Для уряду важливий розгляд закону про засади адмінустрою та закон про службу в органах місцевого самоврядування

Кабінет міністрів закликає парламент ухвалити низку законопроектів, які необхідні для проведення реформи децентралізації. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді просять депутатів прийняти законопроекти № 4564, №7083, №8051 та №8369.

"Я хотів би наголосити про ті важливі закони, які підтримують наші міжнародні партнери. Вже згадали візит канцлера Ангели Меркель, яка досить високо оцінила реформи, які впроваджуються в Україні. В тому числі реформу децентралізації. Для нас дуже важливий розгляд закону про засади адміністративного територіального устрою та закон про службу в органах місцевого самоврядування", - заявив Кубів.

Він також наголосив, що на розгляд Ради очікує законопроект №7083, який дозволить провести реструктуризацію боргів комунальних підприємств за попередні десятиріччя.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомив, що Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, зараз немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, про що заявив глава комітету Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко. Підкреслювалося, що реформа децентралізації не в повній мірі синхронізована з базовими реформами освіти і охорони здоров'я.